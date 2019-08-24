2019-08-24T08:52:57+03:00
Общество

Осенью завершится ремонт участка трассы Ростов - Ставрополь

Дорожники планируют установить восемь остановок
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Ремонт трассы завершится в октябре. Фото: ПРОРемонт трассы завершится в октябре. Фото: ПРО
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Ремонт участка трассы Ростов - Ставрополь протяженностью 181 километр должны завершить уже в октябре. Помимо основных работ по укладке асфальта дорожники установят восемь остановочных павильонов с тротуарами, сделают пешеходные переходы с мигающими светофорами и наружным освещением.

- На всем протяжении участка будут применены современные технические решения, чтобы дорога отвечала требованиям качества и безопасности, - сообщает правительство донского региона.

Работа ведется с использованием технологии холодного ресайклинга, то есть битумная эмульсия добавляется к материалу существующей дорожной одежды. Это делает покрытие более прочным и устойчивым к нагрузкам. Обещают, что участок фактически станет образцом того как должна выглядеть региональная трасса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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