В Миллерове пенсионер во время ссоры зарезал зятя самодельным ножом

СЕГОДНЯ 08:58 2019-08-24T08:58:04+03:00

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В Миллерове взят под стражу 68-летний мужчина, которого подозревают в убийстве. Он расправился с мужем своей дочери.

- По версии следствия, в ночь на 23 августа подозреваемый, действуя на почве личных неприязненных отношений, используя самодельный металлический нож, нанес множественные резаные и рубленые ранения своему зятю, от которых он скончался на месте происшествия, - сообщили в СУ СК России по Ростовской области.

Бегать от правоохранителей пенсионер не стал. Он арестован на время проведения расследования. Если его вина будет доказана в суде, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас следователи выясняют причину конфликта.

ИСТОЧНИК KP.RU