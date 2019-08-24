25 августа болельщики «Рубина» смогут попасть на матч с «Ростовом» бесплатно

СЕГОДНЯ 09:13 2019-08-24T09:13:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 25 августа, на стадионе на левом берегу Дона пройдет встреча футбольных команд «Ростов» и «Рубин». Фанатам соперников желто-синих билет покупать не придется. Приятную новость сообщила пресс-служба ФК «Ростов».

- Футбольные клубы «Ростов» и «Рубин» связывают долгие дружеские отношения. С связи с этим руководство нашего клуба приняло решение сделать бесплатным для поклонников казанцев вход на гостевой сектор «Ростов-Арены», - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, в день матча «Ростов»–«Рубин» изменится схема движения общественного транспорта. Проезд автобусов ограничат возле стадиона, конечной остановкой станет «Городской пляж». Меры временные и будут действовать с 17:00 до 23:30. Также автоинспекторы рекомендуют водителям менять маршрут движения по левобережной части города в связи с ограничением.

ИСТОЧНИК KP.RU