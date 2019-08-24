2019-08-24T11:52:57+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на следующей неделе на Западном не будет света

Энергетики намерены проводить ремонт подстанций
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: "КП" Архив
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С 26 по 30 августа в Ростове-на-Дону энергетики будут отключать электричество. Как говорится в официальном сообщении, причина - проведение плановых работ по техническому обслуживанию оборудования трансформаторных подстанций и электрических сетей.

Подачу электричества будут прекращать с 8:30 до 17:00. В списке следующие дома: пр. М.Жукова 25, 5/1; ул. Еременко 96/1, 98 (электричества не будет 26 августа); ул. Солженицина, 21, ул. Еременко, 106 (27 августа), ул. Еременко 94, 96, 96/1, 98; ул. Еременко 90/27, 92, 94, пр. М.Жукова 27\1 (28 августа), а также ул. Еременко, 90/27, пр. М.Жукова 25, 27/1 и ДНТ «Любушкино», ул. Мачтовая, здесь света не будет, соответственно, 29 и 30 числа этого месяца.

МКП «Ростгорсвет» приносит извинения за причиненные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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