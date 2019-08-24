2019-08-24T14:07:35+03:00
Общество

Часть Ростова-на-Дону останется без воды

«Водоканал» запланировал отключение на 27 августа
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростове-на-Дону сразу несколько кварталов останутся без холодной воды. Причина - плановые работы. Как сообщает «Водоканал», во вторник, 27 августа, будет производиться переврезка водовода на Вересаева в районе строящегося жилого дома №103. В связи с этим на сутки отключат воду в границах: ул. Алмаатинская – пер. Стальского – ул. Вересаева, 99 – ул. Вересаева, 1, пр. 40 лет Победы №№45 – № 63/16 и №№73/18 – 73/1.

С пониженным давлением вода будет подаваться по следующим адресам: ул. Вересаева,103 «в» – пр.40 лет Победы,1; пр. 40 лет Победы №№75/1, 97 «в», «г», «д» до №95 «г», пр. 40 лет Победы – пер. Боковский – ул. Кржижановского – пер. Цусимский.

«Водоканал» приносит извинения жителям за временные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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