На трассе «Дон» в массовой аварии пострадали четыре человека, в том числе ребенок
В минувшую пятницу, 23 августа, на трассе «Дон» произошла массовая авария, в которой пострадали сразу четыре человека.
- В 21:55 водитель «Шкода Рапид», по предварительным данным, не справился с управлением и допустил наезд на стоящий «Ниссан Алмера», после чего последний врезался в «Датсун», - рассказали в УГИБДД Ростовской области.
В результате ДТП понадобилась медицинская помощь 36-летнему водителю «Шкоды», двум пассажирам «Ниссан» (2009 и 1962 года рождения) и одному человеку, который находился в «Датсун». По факту аварии проводится проверка, обстоятельства еще уточняются.
Крупная авария на М4 23.8.2019 Ростов-на-Дону Главный.
Напомним, накануне в Ростове на Западном мосту столкнулись две машины, из-за чего на выезде и въезде в город образовалась большая пробка.
ИСТОЧНИК KP.RU