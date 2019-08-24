2019-08-24T14:25:30+03:00
Происшествия

На трассе «Дон» в массовой аварии пострадали четыре человека, в том числе ребенок

По факту проводится проверка
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В минувшую пятницу, 23 августа, на трассе «Дон» произошла массовая авария, в которой пострадали сразу четыре человека.

- В 21:55 водитель «Шкода Рапид», по предварительным данным, не справился с управлением и допустил наезд на стоящий «Ниссан Алмера», после чего последний врезался в «Датсун», - рассказали в УГИБДД Ростовской области.

В результате ДТП понадобилась медицинская помощь 36-летнему водителю «Шкоды», двум пассажирам «Ниссан» (2009 и 1962 года рождения) и одному человеку, который находился в «Датсун». По факту аварии проводится проверка, обстоятельства еще уточняются.

Крупная авария на М4 23.8.2019 Ростов-на-Дону Главный.

Напомним, накануне в Ростове на Западном мосту столкнулись две машины, из-за чего на выезде и въезде в город образовалась большая пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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