2019-08-24T20:04:12+03:00
Общество

В Ростовской области штрафы за нескошенную амброзию превысили 3,7 млн рублей

Но аллергиков это не радует
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Фото: Правительство РОФото: Правительство РО
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Наибольшее количество амброзии нашли в Ростове-на-Дону, Батайске, Таганроге, Волгодонске, Донецке, Каменске-Шахтинском, Шахтах, а также в Пролетарском, Орловском, Кашарском, Красносулинском, Шолоховском, Сальском и Тацинском районах.

Как сообщает региональное правительство, с мая нынешнего года сотрудниками областной административной инспекции составлено 627 протоколов за непокос травы, а общая сумма штрафа превысила 3,7 млн рублей.

К слову,в нынешнем году аллергики жалуются на слишком тяжелое течение заболевания, что связывают с большим количеством амброзии.

Напомним, штрафы за непокос этого растения в отношении граждан сегодня составляют до 5000 рублей; должностных лиц – от 30000 до 50000 рублей; в отношении юридических лиц – от 70000 до 100000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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