В Ростовской области ожидается спад аномальной жары
Однако спасатели не отменили режим чрезвычайной опасности
.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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На следующей наделе в Ростовской области аномальная жара пойдет на спад. Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха будет колебаться у отметки + 30 С, а вот дождей пока не обещают (они возможны ближе к сентябрю).
Тем временем спасатели не отменяют режим чрезвычайной пожарной опасности. Он действует почти по всей территории донского региона — в юго-восточных, центральных, местами в северо-восточных, южных районах.
- Запрещено разводить костры, сжигать мусор, - поясняют в ГУ МЧС России по Ростовской области.
Чрезвычайная пожароопасность действует до 27 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU