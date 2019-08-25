В Ростовской области ожидается спад аномальной жары

СЕГОДНЯ 08:49 2019-08-25T08:49:15+03:00

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На следующей наделе в Ростовской области аномальная жара пойдет на спад. Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха будет колебаться у отметки + 30 С, а вот дождей пока не обещают (они возможны ближе к сентябрю).

Тем временем спасатели не отменяют режим чрезвычайной пожарной опасности. Он действует почти по всей территории донского региона — в юго-восточных, центральных, местами в северо-восточных, южных районах.

- Запрещено разводить костры, сжигать мусор, - поясняют в ГУ МЧС России по Ростовской области.

Чрезвычайная пожароопасность действует до 27 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU