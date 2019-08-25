Под Старочеркасской девять часов тушили крупный ландшафтный пожар

СЕГОДНЯ 09:00 2019-08-25T09:07:04+03:00

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Ночью 25 августа в Аксайском районе (у хутора Махин и Старочеркасской) потушили крупный ландшафтный пожар на площади 5 га. Как сообщает служба спасения, на месте работало 37 сотрудников, которые задействовали десять единиц техники.

- Никто из людей не пострадал, - пояснили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

Напомним, в регионе объявлено штормовое предупреждение из-за высокой температуры. Оно действует практически на всей территории Ростовской области. Чрезвычайная пожароопасность (5 класс) в юго-восточных, центральных, местами в северо-восточных, южных районах и ожидается местами в северо-восточных и в Приазовье.

Высокая пожароопасность (4 класс) сохранится местами в северо-западных, северо-восточных районах, местами в южных (Кагальницкий, Зерноградский, Егорлыкский), в том числе и в Ростове-на-Дону.

Запрещено разводить костры, сжигать мусор, бросать в лесу горящие спички и не затушенные окурки, надо быть предельно внимательными и осторожными в обращении с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU