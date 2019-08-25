2019-08-25T09:46:32+03:00
Происшествия

В Новошахтинске 24-летняя девушка попалась на краже денег у знакомой

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Девушка стащила у знакомой 40 тысяч рублейДевушка стащила у знакомой 40 тысяч рублей
Изменить размер текста:

В Новошахтинске полиция задержала 24-летнюю местную жительницу, которую считают причастной к преступлению. Согласно официальной версии, она совершила кражу. - В полицию обратилась женщина с заявлением, - пояснили в правоохранительных органах. - Потерпевшая рассказала, что вышла с территории своего домовладения, оставив во дворе знакомую. Вернувшись, женщина обнаружила пропажу денег.

Знакомую нашли. Во время опроса та призналась, что вошла в дом и стащила 40 тысяч рублей. Часть похищенных денег подозреваемая успела потратить, оставшиеся средства полицейские изъяли и вернули потерпевшей.

Уголовное дело уже возбуждено.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области доплату к пенсии получат 10 тысяч шахтеров
Молодежные команды «Ростова» и «Рубина» сыграли вничью
Под Старочеркасской девять часов тушили крупный ландшафтный пожар
В Ростовской области ожидается спад аномальной жары
В Ростовской области штрафы за нескошенную амброзию превысили 3,7 млн рублей
Донские поисковики нашли медаль «За отвагу» бойца, погибшего во время Великой Отечественной войны
Решил покататься: в Новочеркасске задержали 18-летнего парня, который угнал машину
В Ростове-на-Дону на рынке «Уют» сгорела шашлычная
На трассе «Дон» в массовой аварии пострадали четыре человека, в том числе ребенок
В Ростове-на-Дону несколько улиц останутся без воды
В Ростове-на-Дону на следующей неделе на Западном не будет света
В Ростове-на-Дону два человека пострадали в аварии на Западном мосту
25 августа болельщики «Рубина» смогут попасть на матч с «Ростовом» бесплатно
В Миллерове пенсионер во время ссоры зарезал зятя самодельным ножом
Осенью завершится ремонт участка трассы Ростов - Ставрополь
Семья из Ростова заблудилась в горах Крыма
В Ростове-на-Дону в колонию отправили борца с коррупцией, который погорел на мошенничестве
Ушла в домашних тапочках: полиция разыскивает 32-летнюю ростовчанку, которая пропала четыре дня назад
В Ростове-на-Дону загорелись ларьки на Шолохова
МЧС: В Ростове-на-Дону аномальная жара пойдет на спад
В Ростовской области у девяти пригородных поездов отменят часть остановок
«Не повезло с генами»: дочери Костенко и Тарасова досталось от злопыхателей
В Ростовской области прожиточный минимум увеличился на 400 рублей
Юлия Ефимова претендует на звание «Спортсменка года-2019»
Баста вошел в пятерку Forbes рейтинга самых высокооплачиваемых певцов России
«Ноги длиною в жизнь»: Виктория Лопырева похвасталась идеальной фигурой в бикини
В Ростове-на-Дону пройдет матч женской сборной России по гандболу
«Горы хлама и вонь»: Ростовская пенсионерка превратила лестничную клетку в склад старых вещей