В Новошахтинске 24-летняя девушка попалась на краже денег у знакомой

СЕГОДНЯ 09:46 2019-08-25T09:46:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новошахтинске полиция задержала 24-летнюю местную жительницу, которую считают причастной к преступлению. Согласно официальной версии, она совершила кражу. - В полицию обратилась женщина с заявлением, - пояснили в правоохранительных органах. - Потерпевшая рассказала, что вышла с территории своего домовладения, оставив во дворе знакомую. Вернувшись, женщина обнаружила пропажу денег.

Знакомую нашли. Во время опроса та призналась, что вошла в дом и стащила 40 тысяч рублей. Часть похищенных денег подозреваемая успела потратить, оставшиеся средства полицейские изъяли и вернули потерпевшей.

Уголовное дело уже возбуждено.

ИСТОЧНИК KP.RU