2019-08-25T11:30:28+03:00
Спорт

Молодежные команды «Ростова» и «Рубина» сыграли вничью

Матч состоялся на стадионе «Олимп-2»
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Фото: ФК "Ростов"Фото: ФК "Ростов"
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Накануне молодежный состав «Ростова» сыграл в нулевую ничью с казанским «Рубином» на стадионе «Олимп-2».

- Первый тайм остался за игроками гостей, - прокомментировали встречу в пресс-службе ФК «Ростов». - После перерыва наши футболисты завладели преимуществом и создали ряд опасных моментов. На 52-й минуте Владимир Медведь мог открыть счет в игре, но пробил в защитника. Несколько опасных моментов имели Гогричиани, восстановившийся от травмы Евгений Черкес, а после удара Осинова гостей спасла перекладина.

Матч между командами премьер-лиги «Ростов» и «Рубин» состоится вечером в воскресенье, 25 августа. Вход в гостевой сектор "Ростов Арены" для болельщиков казанцев будет бесплатным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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