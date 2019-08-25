Молодежные команды «Ростова» и «Рубина» сыграли вничью
Накануне молодежный состав «Ростова» сыграл в нулевую ничью с казанским «Рубином» на стадионе «Олимп-2».
- Первый тайм остался за игроками гостей, - прокомментировали встречу в пресс-службе ФК «Ростов». - После перерыва наши футболисты завладели преимуществом и создали ряд опасных моментов. На 52-й минуте Владимир Медведь мог открыть счет в игре, но пробил в защитника. Несколько опасных моментов имели Гогричиани, восстановившийся от травмы Евгений Черкес, а после удара Осинова гостей спасла перекладина.
Матч между командами премьер-лиги «Ростов» и «Рубин» состоится вечером в воскресенье, 25 августа. Вход в гостевой сектор "Ростов Арены" для болельщиков казанцев будет бесплатным.
ИСТОЧНИК KP.RU