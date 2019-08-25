В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который избил и ограбил прохожего

СЕГОДНЯ 14:45 2019-08-25T14:46:19+03:00

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В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в преступлении. Согласно официальной версии, 37-летний рецидивист избил и ограбил прохожего.

- В отдел полиции Кировского района обратился местный житель с заявлением, - рассказали в правоохранительных органах. - Он пояснил, что незнакомый мужчина подбежал к нему на улице, ударил его, сорвал серебряную цепочку с крестиком и скрылся. Потерпевший описал приметы злоумышленника.

Ориентировка на розыск была передана всем патрулирующим нарядам, вскоре полицейские заметили мужчину, который подходил под описание. Когда его доставили в отдел и установили личность, оказалось, что ранее он был судим за кражу, грабеж и разбой. Мужчина не успел продать цепочку с крестиком, потому они теперь одна из главных улик по уголовному делу. Подозреваемый находится в следственном изоляторе.

ИСТОЧНИК KP.RU