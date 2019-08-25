В Красном Сулине мужчина обворовал гараж, несколько дней разбирая стену

СЕГОДНЯ 17:21 2019-08-25T17:22:19+03:00

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В Красном Сулине полицейские раскрыли кражу из гаража, владелец которого обратился к ним за помощью. Мужчина долгое время не пользовался помещением, где хранил инструменты, а когда пришел, то схватился за голову. Неизвестный хулиган разобрал заднюю стенку гаража и вынес все, что представляло ценность.

- Были украдены инструменты и металлом на общую сумму 17 тысяч рублей, - рассказали в правоохранительных органах. - В результате оперативно-розыскных мероприятий удалось вычислить подозреваемого. Как оказалось, украденное мужчина продал, а полученные деньги потратил на собственные нужды.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, на время которого с него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU