2019-08-25T17:37:41+03:00
Общество

ФК «Ростов» обнародовал свой бюджет

Информация появилась в отчете РФС
Ольга КУПОРОВА
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Фото: ФК "Ростов"Фото: ФК "Ростов"
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Cтал известен бюджет желто-синих. Согласно отчету, который появился на официальной страничке клуба, он составляет 2,4 миллиарда рублей. Почти половина казны футбольного клуба направляется на заработную плату (48,91%), а также на погашение старых долгов, которые образовались за последние годы.

Что касается выплаты агентских вознаграждений, то на эти цели выделяется порядка 127 млн рублей, что составляет пять процентов бюджета футбольного клуба.

Напомним, по итогам 2017 года клуб показал полмиллиарда убытков, но после финансового оздоровления ситуация изменилась в лучшую сторону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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