Поезда из Ростова в Крым начнут ходить с декабря

СЕГОДНЯ 10:07 2019-08-26T10:15:30+03:00

К лету 2020 года по мосту будет запущено одиннадцать железнодорожных маршрутов. Фото: Инфоцентр "Крымского моста"

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В конце года донскую столицу и республику Крым свяжет железнодорожное сообщение, об этом сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

По словам министра транспорта, железнодорожное сообщение с полуостровом откроют по графику к декабрю текущего года. К лету 2020 года будет запущено одиннадцать маршрутов. Поезда соединят Крым с Ростовом-на-Дону, Екатеринбургом, Краснодаром, Кисловодском, Мурманском, Казанью, Архангельском, Челябинском, Пермью, Новосибирском, Брянском и Воркутой.

Железнодорожное сообщение Ростова с Крымом будет запущено в декабре после сдачи в эксплуатацию железнодорожной части Керченского моста.

На данный момент, железнодорожное сообщение на полуострове Крым осуществляет ФГУП «Крымская железная дорога», скорее всего именно она и будет обслуживать все маршруты из России.

ИСТОЧНИК KP.RU