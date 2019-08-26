2019-08-26T12:14:29+03:00
Общество

Дончанин ударил полицейского молотком по голове

Пострадавший находится в больнице
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Фото: СУ СК по Ростовской областиРешается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Фото: СУ СК по Ростовской области
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Жителя города Азова подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью полицейскому. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального Следкома. Инцидент произошел накануне на улице Московской.

По версии следствия, 24-летний молодой человек и находящийся в свободное от службы время сотрудник полиции взвода отдельной роты патрульно-постовой службы повздорили. Во время серьезной ссоры мужчина с силой ударил полицейского молотком по голове.

- В настоящее время пострадавший госпитализирован. Подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу, - рассказали в СУ СК по Ростовской области.

Следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления.

В случае, если вина подозреваемого будет доказана в суде, то ему грозит серьезное наказание. Мужчина может лишиться свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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