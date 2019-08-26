2019-08-26T12:36:16+03:00
Общество

Лучший психолог концерна Росэнергоатом работает на Ростовской АЭС

По итогам конкурса профессионального мастерства среди психологов концерна Росэнергоатом сотрудник лаборатории психофизиологического обеспечения (ЛПФО) Ростовской АЭС Юлия Пилипенко стала лучшей
УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ РОСТОВСКОЙ АЭС
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Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭСФото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС
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Основная цель проведения конкурса – улучшение знаний и уровня подготовки психологов лабораторий психофизиологического обеспечения АЭС концерна Росэнергоатом, создание стимулов для повышения квалификации психологов ЛПФО.

Начальник ЛПФО Ростовской АЭС Елена Мосалева: «Мы работаем, если можно так выразиться, с тонкими настройками человеческой души. Ведь человеческий фактор напрямую влияет на безопасность атомной станции. Для нас конкурс, помимо соревновательной части, это и возможность поделиться с коллегами своими наработками, поучиться чему-то у них. Ведь Росатом - это единая команда, где каждый отвечает за результат».

Психолог ЛПФО Юлия Пилипенко: «Для меня это в первую очередь победа над собой. А оценка коллег-профессионалов даёт дополнительный стимул к дальнейшему профессиональному росту. За мной стояла команда, которая в меня верила. Я не могла её подвести. Это не только моя победа – это победа Ростовской атомной станции».

Юлия Пилипенко работает на Ростовской АЭС с 2017 года. Она является призером конкурса «Таланты АЭС» 2018 года.

После победы в конкурсе профессионального мастерства Юлия будет представлять концерн Росэнергоатом на Всероссийском конкурсе психологов силовых структур «Сила души». Это межведомственное соревнование направлено на совершенствование профессионального мастерства психологов силовых структур, повышение научно-методического уровня работы психологов, развитие их профессиональных и творческих способностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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