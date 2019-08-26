Лучший психолог концерна Росэнергоатом работает на Ростовской АЭС

СЕГОДНЯ 12:23 2019-08-26T12:36:16+03:00

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Основная цель проведения конкурса – улучшение знаний и уровня подготовки психологов лабораторий психофизиологического обеспечения АЭС концерна Росэнергоатом, создание стимулов для повышения квалификации психологов ЛПФО.

Начальник ЛПФО Ростовской АЭС Елена Мосалева: «Мы работаем, если можно так выразиться, с тонкими настройками человеческой души. Ведь человеческий фактор напрямую влияет на безопасность атомной станции. Для нас конкурс, помимо соревновательной части, это и возможность поделиться с коллегами своими наработками, поучиться чему-то у них. Ведь Росатом - это единая команда, где каждый отвечает за результат».

Психолог ЛПФО Юлия Пилипенко: «Для меня это в первую очередь победа над собой. А оценка коллег-профессионалов даёт дополнительный стимул к дальнейшему профессиональному росту. За мной стояла команда, которая в меня верила. Я не могла её подвести. Это не только моя победа – это победа Ростовской атомной станции».

Юлия Пилипенко работает на Ростовской АЭС с 2017 года. Она является призером конкурса «Таланты АЭС» 2018 года.

После победы в конкурсе профессионального мастерства Юлия будет представлять концерн Росэнергоатом на Всероссийском конкурсе психологов силовых структур «Сила души». Это межведомственное соревнование направлено на совершенствование профессионального мастерства психологов силовых структур, повышение научно-методического уровня работы психологов, развитие их профессиональных и творческих способностей.

ИСТОЧНИК KP.RU