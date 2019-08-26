В Ростовской области поймали серийного маньяка-педофила

СЕГОДНЯ 12:48 2019-08-26T12:50:00+03:00

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В Ростовской области правоохранители задержали 42-летнего местного жителя, подозреваемого в серии изнасилований в Сургуте, сообщает региональный Следком.

По версии следствия, мужчина совершал преступления на протяжении трех лет – с 2005 по 2008 год. Запугивая жертв и угрожая им ножом, преступник отводил девочек в безлюдные места, где насиловал их и совершал насильственные действия сексуального характера. От действий преступника пострадали четыре девочки в возрасте от 9 до 13 лет.

Мужчину удалось задержать только спустя 11 лет после совершения преступлений, когда выяснилось, что он уехал домой в Ростовскую область.

- Согласно заключению экспертизы, мужчина имеет признаки психического и сексуального расстройства, но опасность своих действий вполне осознает, - отметили в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено и будет передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU