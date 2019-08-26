2019-08-26T13:55:02+03:00
Общество

Полузащитника ФК «Ростов» Алексея Ионова вызвали в сборную России

Игрок готовится к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Футболист стал единственным представителем от ФК "Ростов". Фото: пресс-служба ФК "Ростов"Футболист стал единственным представителем от ФК "Ростов". Фото: пресс-служба ФК "Ростов"
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Футболиста желто-синих Алексея Ионова вызвал тренерский штаб национальной сборной России для подготовки к двум отборочным матчам Чемпиона Европы 2020.

- Спортсмен сыграет в матче Шотландией 6 сентября и с Казахстаном 9 сентября, - рассказали в пресс-службе ФК «Ростов».

Ранее полузащитник Алексей Ионов уже играл за национальную сборную в 2011, 2014 и в сезоне 2018/19 годов. Он является обладателем Кубка УЕФА в составе «Зенита» в 2007-2008годах. За донскую команду Алексей начал играть в 2017 году.

Чемпионат Европы по футболу 2020 года пройдет в следующем году. Российская сборная станет одной из 24 сборных-участниц. Финал первенства состоится в Лондоне, на стадионе «Уэмбли».

Стоит отметить что Алексей Ионов стал единственным спортсменом «Ростова», который попал в список. Больше всего игроков направили московский «Локомотив» и питерский «Зенит».

ИСТОЧНИК KP.RU

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