2019-08-26T15:13:35+03:00
Общество

В центре Ростова-на-Дону толпа мужчин устроила массовую драку

Полицейские устанавливают причину конфликта
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Полицейские обеспечили на месте охрану общественного порядкаПолицейские обеспечили на месте охрану общественного порядкаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В донской столице на улице Большой Садовой в районе дома № 25 более десяти человек накануне устроили потасовку. Об этом сообщили в донском главке МВД.

Очевидцы происшествия пожаловались на массовую драку в правоохранительные органы.

- В полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции и обеспечили на месте охрану общественного порядка, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По предварительным данным, во время крупной драки никто из участников не пострадал. Полицейские устанавливают истинную причину конфликта. В настоящее время по факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Напомним, в донской столице произошло жесткое столкновение ОМОНа и приезжих фанатов "Спартака" после матча с "Ростовом".

ИСТОЧНИК KP.RU

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