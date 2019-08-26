Пропавшую ростовчанку нашли спустя неделю

СЕГОДНЯ 16:22 2019-08-26T16:22:21+03:00

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В донской столице нашли 32-летнюю Юлию Локотченко, пропавшую неделю назад, 19 августа, об этом рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

32-летняя женщина вышла из дома в Октябрьском районе и не вернулась. С собой она взяла документы. Ростовчанка все это время не выходила на связь близкими. Обеспокоенные родственники и друзья обратились за помощью в поисках пропавшей женщины в полицию и волонтерам поискового отряда.

- Жительницу Ростова Юлию Локотченко нашли, она жива, - отметили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Волонтеры не уточнили где все это время находилась пропавшая. Отмечается, что в настоящее время с ростовчанкой все хорошо. Женщина вернулась домой.

Напомним, о розыске пропавшей Юлии Локотченко полицейские и сотрудники «Лиза Алерт» объявили на прошлой неделе, когда она ушла с документами и не вернулась.

ИСТОЧНИК KP.RU