2019-08-26T17:01:27+03:00
Общество

Три человека пострадали в аварии с трактором на трассе в Ростовской области

Пострадавших доставили в больницу.
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Сотрудники регионального УГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии. Фото: материалы ГосавтоинспекцииСотрудники регионального УГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии. Фото: материалы Госавтоинспекции
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Трактор и легковой автомобиль ВАЗ-2111 попали в ДТП на дороге в Ростовской области. Автокатастрофа произошла в понедельник, 26 августа, около 12:40 на 24-м км дороги Кашары – Морозовск.

По предварительным данным региональной Госавтоинспекции, 55-летний водитель автомобиля ВАЗ-2111 намеревался обогнать проезжающий впереди трактор «Кировец». Мужчина во время маневра не смог правильно рассчитать безопасный боковой интервал и на скорости врезался в сельхозмашину. На место произошедшей аварии пострадавшие вызвали сотрудников автоинспекции и скорую помощь.

- В результате ДТП получили травмы и были доставлены в больницу 55-летний водитель легкового автомобиля и оба его пассажира, 13 и 45 лет, - рассказали в УГИБДД по Ростовской области.

В настоящее время сотрудники регионального УГИБДД устанавливают все обстоятельства происшедшей аварии на дороге Кашары – Морозовск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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