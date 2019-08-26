Три человека пострадали в аварии с трактором на трассе в Ростовской области

СЕГОДНЯ 17:01 2019-08-26T17:01:27+03:00

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Трактор и легковой автомобиль ВАЗ-2111 попали в ДТП на дороге в Ростовской области. Автокатастрофа произошла в понедельник, 26 августа, около 12:40 на 24-м км дороги Кашары – Морозовск.

По предварительным данным региональной Госавтоинспекции, 55-летний водитель автомобиля ВАЗ-2111 намеревался обогнать проезжающий впереди трактор «Кировец». Мужчина во время маневра не смог правильно рассчитать безопасный боковой интервал и на скорости врезался в сельхозмашину. На место произошедшей аварии пострадавшие вызвали сотрудников автоинспекции и скорую помощь.

- В результате ДТП получили травмы и были доставлены в больницу 55-летний водитель легкового автомобиля и оба его пассажира, 13 и 45 лет, - рассказали в УГИБДД по Ростовской области.

В настоящее время сотрудники регионального УГИБДД устанавливают все обстоятельства происшедшей аварии на дороге Кашары – Морозовск.

ИСТОЧНИК KP.RU