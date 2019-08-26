2019-08-26T20:46:28+03:00
Общество

Бывший замглавы Константиновского района осужден на пять лет за взятку

Мужчине придется выплатить крупный штраф
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Чиновник получил через посредника полмиллиона рублейЧиновник получил через посредника полмиллиона рублейФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Экс-заместителя главы Константиновского района признали виновным в получении крупной взятки, сообщает пресс-служба Прокуратуры Ростовской области.

Во время следствия установлено, что мужчина, занимая должность замглавы администрации муниципалитета по вопросам экономики, финансов, инвестиций и поддержки предпринимательства получил через посредника около полумиллиона рублей.

- За полученное вознаграждение чиновник помог коммерческой фирме получить земельные участки для строительства автозаправки и перевести площади из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию, - отметили в ведомстве.

Бывший чиновник на пять лет отправится в колонию строгого режима. Осужденному придется заплатить штраф в государственную казну в размере 1,3 миллиона рублей.

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ростовчанин предложил установить кнопочные светофоры на Шолохова
Дворовые пацаны из 90-х: Баста рассказал о школьном друге
Три человека пострадали в аварии с трактором на трассе в Ростовской области
Пропавшую ростовчанку нашли спустя неделю
В центре Ростова-на-Дону толпа мужчин устроила массовую драку
Полузащитника ФК «Ростов» Алексея Ионова вызвали в сборную России
В Ростовской области поймали серийного маньяка-педофила
Лучший психолог концерна Росэнергоатом работает на Ростовской АЭС
Дончанин ударил полицейского молотком по голове
Российский фонд фундаментальных исследований поддержит 36 работ аспирантов ЮФУ
Поезда из Ростова в Крым начнут ходить с декабря
В Новочеркасске возбудили уголовное дело на сотрудников колонии, из которой сбежал осужденный за убийство
Матч «Ростов»-«Рубин» бесплатно посетят 400 мальчишек и девчонок
ФК «Ростов» обнародовал свой бюджет
В Ростовской области мужчина попал в аварию на угнанной машине
В Красном Сулине мужчина обворовал гараж, несколько дней разбирая стену
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который избил и ограбил прохожего
В Ростовской области доплату к пенсии получат 10 тысяч шахтеров
Молодежные команды «Ростова» и «Рубина» сыграли вничью
В Новошахтинске 24-летняя девушка попалась на краже денег у знакомой
Под Старочеркасской девять часов тушили крупный ландшафтный пожар
В Ростовской области ожидается спад аномальной жары
В Ростовской области штрафы за нескошенную амброзию превысили 3,7 млн рублей
Донские поисковики нашли медаль «За отвагу» бойца, погибшего во время Великой Отечественной войны
Решил покататься: в Новочеркасске задержали 18-летнего парня, который угнал машину
В Ростове-на-Дону на рынке «Уют» сгорела шашлычная