Бывший замглавы Константиновского района осужден на пять лет за взятку

СЕГОДНЯ 20:46 2019-08-26T20:46:28+03:00

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Экс-заместителя главы Константиновского района признали виновным в получении крупной взятки, сообщает пресс-служба Прокуратуры Ростовской области.

Во время следствия установлено, что мужчина, занимая должность замглавы администрации муниципалитета по вопросам экономики, финансов, инвестиций и поддержки предпринимательства получил через посредника около полумиллиона рублей.

- За полученное вознаграждение чиновник помог коммерческой фирме получить земельные участки для строительства автозаправки и перевести площади из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию, - отметили в ведомстве.

Бывший чиновник на пять лет отправится в колонию строгого режима. Осужденному придется заплатить штраф в государственную казну в размере 1,3 миллиона рублей.

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

ИСТОЧНИК KP.RU