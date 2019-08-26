Бывший замглавы Константиновского района осужден на пять лет за взятку
Экс-заместителя главы Константиновского района признали виновным в получении крупной взятки, сообщает пресс-служба Прокуратуры Ростовской области.
Во время следствия установлено, что мужчина, занимая должность замглавы администрации муниципалитета по вопросам экономики, финансов, инвестиций и поддержки предпринимательства получил через посредника около полумиллиона рублей.
- За полученное вознаграждение чиновник помог коммерческой фирме получить земельные участки для строительства автозаправки и перевести площади из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию, - отметили в ведомстве.
Бывший чиновник на пять лет отправится в колонию строгого режима. Осужденному придется заплатить штраф в государственную казну в размере 1,3 миллиона рублей.
Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
ИСТОЧНИК KP.RU