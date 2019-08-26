2019-08-26T21:04:22+03:00
Общество

Ростовчанин предложил установить кнопочные светофоры на Шолохова

Горожане не успевают перейти дорогу в отведенное время
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Автомобильный поток не будет останавливаться, когда пешеходов нет на дорогеАвтомобильный поток не будет останавливаться, когда пешеходов нет на дорогеФото: Ольга Крыльцова
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Жители донской столицы предложили установить светофоры с кнопкой на проспекте Шолохова. Такая инициатива появилась на сайте администрации города «Активный ростовчанин».

Автор петиции считает, что горожане не успевают перейти дрогу за 25 секунд и просят установить кнопочные светофоры на в районе от старого аэропорта до выезда из Ростова.

Куда логичней будет возможность активировать переход через каждую часть дороги по отдельности. Возле парка авиаторов уже давно стоит подобный светофор, который отлично себя зарекомендовал, – подчеркнул в петиции житель Ростова Алексей Бондарь.

По его мнению, в этом случае автомобильный поток не будет приостанавливаться, когда пешеходов нет на дороге. Горожане смогут переходить дорогу гораздо быстрее, нежели это происходит сейчас.

ИСТОЧНИК KP.RU

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