Ростовчанин предложил установить кнопочные светофоры на Шолохова

СЕГОДНЯ 21:04 2019-08-26T21:04:22+03:00

Автомобильный поток не будет останавливаться, когда пешеходов нет на дороге Фото: Ольга Крыльцова

Горожане не успевают перейти дорогу в отведенное время

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Жители донской столицы предложили установить светофоры с кнопкой на проспекте Шолохова. Такая инициатива появилась на сайте администрации города «Активный ростовчанин».

Автор петиции считает, что горожане не успевают перейти дрогу за 25 секунд и просят установить кнопочные светофоры на в районе от старого аэропорта до выезда из Ростова.

– Куда логичней будет возможность активировать переход через каждую часть дороги по отдельности. Возле парка авиаторов уже давно стоит подобный светофор, который отлично себя зарекомендовал, – подчеркнул в петиции житель Ростова Алексей Бондарь.

По его мнению, в этом случае автомобильный поток не будет приостанавливаться, когда пешеходов нет на дороге. Горожане смогут переходить дорогу гораздо быстрее, нежели это происходит сейчас.

ИСТОЧНИК KP.RU