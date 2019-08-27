Водитель грузовика погиб при столкновении с многоэтажкой в Ростовской области

СЕГОДНЯ 09:45 2019-08-27T09:45:34+03:00

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В Азове Ростовской области водитель грузовика «КамАЗ-53212» погиб в результате аварии. ДТП произошло около одиннадцати часов 26 августа на улице Чехова.

По предварительным данным, 43-летний водитель «КамАЗ-53212» превысил скорость во время движения транспорта. В какой-то момент мужчина потерял управление и на скорости врезался в стену многоквартирного дома на улице Чехова в районе дома №25. На первом этаже многоэтажки располагается офисное помещение и магазин, в которых во время трагедии в вечернее время не было людей. От полученных травм водитель грузовика погиб на месте произошедшей аварии.

- В настоящее время по данному факту проводится проверка, - отметили в УГИБДД по Ростовской области.

Грузовик полностью разрушил входную зону в офисное помещение и магазин.

ИСТОЧНИК KP.RU