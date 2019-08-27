Губернатор раскритиковал состояние парков в Ростове-на-Дону

СЕГОДНЯ 10:06 2019-08-27T10:06:38+03:00

Губернатор уверен, что за парками нужно следить и заниматься их развитием намного лучше. Фото: Павел Сапрыкин/пресс-служба губернатора РО

И это при том, что южная столица обеспечена парковыми зонами лишь на четверть

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Глава донского региона Василий Голубев во время своей рабочей поездки по Ростову-на-Дону, в ходе которой он сделал объезд по паркам города, жестко раскритиковал их состояние.

- Есть среди них такие, которые только называются парками и существуют на бумаге, - заявил Голубев. - Ведь парк - то место, куда люди идут без приглашения, где должно быть комфортно.

Губернатор сделал вывод, что нормальных парков в городе попросту нет. И это при том, что, как озвучивалось буквально на днях на очередном заседании гордумы южной столицы, Ростов-на-Дону обеспечен парковыми зонами лишь на четверть — то есть, должно быть 37 парков, а сегодня их всего девять (без учета, впрочем, скверов).

Очень недоволен был он и видом самого нового городского парка — Левобережного, открытого чуть больше года назад, к ЧМ-2018: услышав о планах управления культуры о перспективах его развития (там появится «Перевернутый дом», веревочный парк, плюс власти собираются сделать «общественное озеленение» - с участием жителей), глава региона возмутился:

- Все это вы будете делать, а почему же не делали прежде? - отметил Василий Голубев. - А если делали, то как — раз столько растительности погибло? В чем причина? Значит, дело в бесхозяйственности и безответственности, никакой другой причины нет. С первого дня надо было ответственно относиться. Но отнеслись спустя рукава. Плохо поливаете, плохо ухаживаете. И еще чуть-чуть и парк станет пустыней.

К слову, после губернаторского объезда глава региона собирался провести еще и совещание, посвященное ходу реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», однако он его отменил, пояснив, что разговор получился бы «никудышным», сообщает «Ростовское агентство новостей».

ИСТОЧНИК KP.RU