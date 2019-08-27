Ростовчанин отправится в колонию на четыре года за ограбление двух отделений банка

СЕГОДНЯ 10:13 2019-08-27T10:13:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Октябрьском районном суда Ростова вынесли приговор мужчине, ограбившему два отделения банка.

По материал дела, первый случай произошел 2 марта 2018 года. Мужчина, закрывая лицо медицинской маской, пришел в отделение банка на пересечении проспекта Буденновского и улицы Варфоломеева. Обвиняемый приблизился к кассе и молча приложил к стеклу лист бумаги с надписью: «Кнопку не нажимать! В зале - три человека с оружием! Деньги». Испуганная сотрудница банка отдала ему порядка 150 тысяч рублей.

Второй инцидент произошел в отделении банка на Соборном. Грабитель проделал аналогичный трюк, скрывая глаза солнцезащитными очками. Во время допроса кассир рассказала, что один глаз у мужчины был заклеен. Этот налет принес обвиняемому полмиллиона рублей.

Следователи вышли на подозреваемого. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о грабеже.

- Обвиняемого приговорили к четырем годам колонии общего режима, - сообщили представители Октябрьского районного суда Ростова.

ИСТОЧНИК KP.RU