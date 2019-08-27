В Ростов из Калининграда переехал орангутанг Цезарь

СЕГОДНЯ 11:14 2019-08-27T11:15:19+03:00

Красавцу-Цезарю девять лет. Фото: Ростовский зоопарк

Сейчас он восстанавливается после долгой дороги

Изменить размер текста: A A

В зоопарке донской столицы – пополнение. Из Калининграда сюда привезли девятилетнего красавца-орангутанга по кличке Цезарь.

- Он родился в Московском зоопарке в 2010 году. Через шесть лет вместе с мамой Ноной переехал в Калининградский зоопарк. Когда Цезарь подрос, возмужал и окреп, было принято решение передать его в ростовский зоопарк, - рассказали «Комсомольской правде-Ростов» в зоосаде.

Для Цезаря на Дону создали прекрасные условия: современный большой вольер с дополнительными декорациями. Сейчас орангутанг восстанавливается после длительного переезда и большую часть времени отдыхает.

Орангутанг будет жить в комфортном вольере . Фото: Ростовский зоопарк

Вместе с Цезарем в Ростов прибыл зоотехник Калининградского зоопарка. Специалист помогает животному адаптироваться и привыкнуть к новому месту жительства.

Увидеть Цезаря на экспозиции можно будет после окончания карантина.

Отметим, что недавно в донской зоопарк переехала тигрица Услада. До этого полосатая красотка жила в Подмосковье.

ИСТОЧНИК KP.RU