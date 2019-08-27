В Ростове-на-Дону на трех улицах изменится схема движения транспорта

СЕГОДНЯ 11:51 2019-08-27T11:51:08+03:00

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В центре донской столице в сентябре будет ограничено движение на ряде улиц. Об этом сообщает департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова.

Так, до 29 сентября из-за прокладки газопровода будет ограничено движение по правой полосе улицы Красноармейской от проспекта Кировский до улицы Журавлева. Из-за реконструкции водопровода с 11 сентября по 11 октября 2019 года будет ограничено движение по правой полосе Ворошиловского проспекта от улицы Пушкинской до улицы Горького.

Известно, что с 21 сентября в Ростове вводится полный запрет на парковку транспорта с северной стороны улицы Советской на участке от Театральной площади до Каяни. Ограничение будет действовать с 23:00 до 5:00. Причиной в департамента назвали обеспечение безопасности дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU