2019-08-27T12:16:16+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ выступил стратегическим партнером IX Ежегодной выставки-ярмарки «Дон - ЭКСПО 2019»

Информация предоставлена пресс-службой «УРАЛСИБ»
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Фото «УРАЛСИБ»Фото «УРАЛСИБ»
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Банк УРАЛСИБ выступил стратегическим партнером IX Ежегодной выставки-ярмарки товаров и услуг предпринимателей донского региона «Дон - ЭКСПО 2019». Мероприятие состоялось в воскресенье, 25 августа 2019 года, в городе Шахты (Ростовская область). Организаторами выставки выступили Ростовское областное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» и администрация города Шахты.

Участниками выставки-ярмарки стали как местные предприниматели, так и производители товаров и услуг из Краснодарского края и Крыма – всего более 300 человек. Почетными гостями мероприятия стали Министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко, первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Азат Газизов и депутат Максим Щаблыкин.

В качестве стратегического партнера Банк УРАЛСИБ вручил всем участникам сертификаты на бесплатное расчетно-кассовое обслуживание в рамках акции «Круглый ноль, целый год».

Банк УРАЛСИБ уделяет большое внимание развитию малого и среднего предпринимательства, предлагая специальные тарифы по расчетно-кассовому обслуживанию и активно развивая сервисы для бизнеса. В числе таких сервисов – онлайн-резервирование расчетного счета, обучающая онлайн-площадка для предпринимателей Университет бизнеса, возможность регистрации бизнеса с помощью сервиса «1С-Старт» на сайте Банка. В Интернет-банке «УРАЛСИБ бизнес-online» для представителей бизнеса доступны удобные нефинансовые сервисы.

Узнать подробности и получить консультации по продуктам и услугам Банка УРАЛСИБ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно в отделениях Банка в Ростове-на-Дону, по телефону горячей линии для юрлиц 8 800 700 77 16, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» . Генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15. На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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