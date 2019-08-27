2019-08-27T13:40:38+03:00
Экономика

В «БКС Брокер» знают, для чего нужна инвестиционная стратегия

Эксперты отмечают, что финансовая грамотность россиян с каждым годом растет, однако, это не говорит о том, что жители нашей страны уверенно чувствуют себя на фондовых рынках
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В «БКС Брокер» уверены, что дело в том, что у многих нет комплексного понимания о стратегическом планировании.

- Можно активно торговать ценными бумагами, но без стратегии успешный старт в инвестировании невозможен, - отметил эксперт по инвестиционным стратегиям «БКС Брокер» Всеволод Зубов.

В ООО «Компания БКС» подчеркнули - при выборе рисков стоит помнить, что, чем выше доходность, тем больше риск. Когда есть понимание, через какой период времени будут нужны деньги, тогда и выбор финансовых инструментов значительно снижается. Допустим, если деньги вкладываются на год, то, например, покупка акций выглядит рискованно и будет лучше рассмотреть облигации или депозиты. На среднесрочный период стоит рассмотреть активное управление на рынке акций: стратегии доверительного управления или же самостоятельную торговлю. Если ваши вложения – это запас к поступлению в ВУЗ пока еще маленьких детей или подготовка к пенсии, то привлекательнее всего выглядят инвестиции в мировые экономики через индексы, то есть пассивное инвестирование. И только после этого начинать торговать, подчеркнул Зубов.

Отметим, что в 2018 году НРА присвоило рейтинг надежности компании БКС, в состав которой входит «БКС Брокер», на уровне «ААА.iv (максимальная надежность)».

ИСТОЧНИК KP.RU

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