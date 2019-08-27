2019-08-27T14:12:27+03:00
Общество

На парковке в «Платове» появятся места для инвалидов

Руководству предстоит устранить нарушения
ДЕНИОВ ПЕТР
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На участке отсутствует разметка со знаком «Инвалид». Фото: Южная транспортная прокуратураНа участке отсутствует разметка со знаком «Инвалид». Фото: Южная транспортная прокуратура
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Южная транспортная прокуратура инициировала возбуждение административных дел в отношении компании «Ростоваэроинвест», которая управляет донским аэропортом «Платов», и ее должностного лица из-за отсутствия на автомобильной парковке мест для машин людей с ограниченными возможностями здоровья.

Во время проверки надзорное ведомство выяснило, что такие места не предусмотрены в парковочной зоне Р4. На участке отсутствует разметка со знаком «Инвалид».

«Ростоваэроинвесту» по требованию прокуратуры придется создать места для людей с ограниченными возможностями.

Сейчас работы по устранению выявленных нарушений на автомобильной парковке перед аэропортом находятся на контроле Волго-Донской транспортной прокуратуры.

Стоит отметить, что парковка Р4 в аэропорту "Платов" является премиальной. За сутки на этой парковке водителям придется заплатить в пределах тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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