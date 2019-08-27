Экс-заммэра Ростова-на-Дону, отвечавший за транспортную реформу, стал руководителем Лазаревского района Сочи
Экс-замглавы администрации Ростова-на-Дону по транспорту Евгений Лебедев назначен руководителем Лазаревского района Сочи – одной четырех внутригородских территориальных единиц черноморского курорта.
Его предшественник на этом посту Сергей Бражников ранее написал заявление по собственному желанию.
Евгений Лебедев, напомним, трудился заместителем главы администрации южной столицы четыре с небольшим года: его назначал еще первый сити-менеджер Ростова-на-Дону Сергей Горбань, пригласивший чиновника, занимавшего до того времени должность замминистра транспорта Ростовской области (сам Горбань тогда был вице-губернатором региона), в мэрию.
Лебедеву удалось сохранить свой пост и при смене главы горадминистрации: ставший у руля мэрии новый сити-менеджер Виталий Кушнарев оставил его замом.
Однако в прошлом году в южной столице состоялась транспортная реформа, заключавшаяся в кардинальном изменении маршрутной сети мегаполиса, которая вызвала большие претензии ростовчан к властям. А за ход ее проведения отвечал как раз Евгений Лебедев: в итоге в ноябре прошлого года он подал отставку.
ИСТОЧНИК KP.RU