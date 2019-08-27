2019-08-27T15:19:06+03:00
Политика

Экс-заммэра Ростова-на-Дону, отвечавший за транспортную реформу, стал руководителем Лазаревского района Сочи

Евгений Лебедев уволился, когда стало понятно, что преобразования маршрутной сети южной столицы дали сбой
Александр СТЕПАНОВ
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Евгений Лебедев больше четырех лет проработал в должности замглавы администрации Ростова-на-Дону по транспорту. Фото: пресс-служба мэрии.Евгений Лебедев больше четырех лет проработал в должности замглавы администрации Ростова-на-Дону по транспорту. Фото: пресс-служба мэрии.
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Экс-замглавы администрации Ростова-на-Дону по транспорту Евгений Лебедев назначен руководителем Лазаревского района Сочи – одной четырех внутригородских территориальных единиц черноморского курорта.

Его предшественник на этом посту Сергей Бражников ранее написал заявление по собственному желанию.

Евгений Лебедев, напомним, трудился заместителем главы администрации южной столицы четыре с небольшим года: его назначал еще первый сити-менеджер Ростова-на-Дону Сергей Горбань, пригласивший чиновника, занимавшего до того времени должность замминистра транспорта Ростовской области (сам Горбань тогда был вице-губернатором региона), в мэрию.

Лебедеву удалось сохранить свой пост и при смене главы горадминистрации: ставший у руля мэрии новый сити-менеджер Виталий Кушнарев оставил его замом.

Однако в прошлом году в южной столице состоялась транспортная реформа, заключавшаяся в кардинальном изменении маршрутной сети мегаполиса, которая вызвала большие претензии ростовчан к властям. А за ход ее проведения отвечал как раз Евгений Лебедев: в итоге в ноябре прошлого года он подал отставку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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