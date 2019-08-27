Ростовчанин завоевал бронзу на чемпионате мира по гребле на байдарках

СЕГОДНЯ 15:49 2019-08-27T15:49:20+03:00

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Спортсмен из донской столицы стал бронзовым призером чемпионата мира по гребле на байдарках. Международные состязания проходили в венгерском городе Сегеде.

Сборная России отлично показала себя, завоевав две золотых, три серебряных и одну бронзовую медаль. Наша команда в общем зачете оказалась на пятом месте. Всего на чемпионате мира по гребле разыгрывалось тридцать комплектов наград. В составе российской команды выступали и ростовские гребцы, которые к тому же боролись и за олимпийские лицензии.

Ростовчанин Максим Спесивцев — единственный из спортсменов донского региона, которому удалось получить медаль на этих международных соревнованиях. Гребец занял третье место в соревнованиях на байдарке-«одиночке» на дистанции 500 метров, а также получил лицензию Олимпиады.

ИСТОЧНИК KP.RU