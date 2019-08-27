2019-08-27T15:49:20+03:00
Общество

Ростовчанин завоевал бронзу на чемпионате мира по гребле на байдарках

Максим Спесивцев стал третьим на дистанции 500 метров.
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Спортсмен получил лицензию Олимпиады. Фото: пресс-служба ростовской мэрииСпортсмен получил лицензию Олимпиады. Фото: пресс-служба ростовской мэрии
Изменить размер текста:

Спортсмен из донской столицы стал бронзовым призером чемпионата мира по гребле на байдарках. Международные состязания проходили в венгерском городе Сегеде.

Сборная России отлично показала себя, завоевав две золотых, три серебряных и одну бронзовую медаль. Наша команда в общем зачете оказалась на пятом месте. Всего на чемпионате мира по гребле разыгрывалось тридцать комплектов наград. В составе российской команды выступали и ростовские гребцы, которые к тому же боролись и за олимпийские лицензии.

Ростовчанин Максим Спесивцев — единственный из спортсменов донского региона, которому удалось получить медаль на этих международных соревнованиях. Гребец занял третье место в соревнованиях на байдарке-«одиночке» на дистанции 500 метров, а также получил лицензию Олимпиады.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В зоопарке Ростова-на-Дону появились на свет капибары
На проект реконструкции стадиона «Труд» и строительства Дворца спорта выделили почти 27 млн рублей
МЧС: чрезвычайная пожароопасность в Ростовской области сохранится до конца лета
«Ростов-Арена» стала самым посещаемым стадионом седьмого тура РПЛ
Экс-заммэра Ростова-на-Дону, отвечавший за транспортную реформу, стал руководителем Лазаревского района Сочи
На парковке в «Платове» появятся места для инвалидов
В «БКС Брокер» знают, для чего нужна инвестиционная стратегия
«Простите, прощайте»: в Ростовской области девятиклассник покончил с собой
Банк УРАЛСИБ выступил стратегическим партнером IX Ежегодной выставки-ярмарки «Дон - ЭКСПО 2019»
В Ростове-на-Дону на трех улицах изменится схема движения транспорта
В Ростов из Калининграда переехал орангутанг Цезарь
Ростовчанин отправится в колонию на четыре года за ограбление двух отделений банка
Губернатор раскритиковал состояние парков в Ростове-на-Дону
Водитель грузовика погиб при столкновении с многоэтажкой в Ростовской области
Ростовчанин предложил установить кнопочные светофоры на Шолохова
Бывший замглавы Константиновского района осужден на пять лет за взятку
Дворовые пацаны из 90-х: Баста рассказал о школьном друге
Три человека пострадали в аварии с трактором на трассе в Ростовской области
Пропавшую ростовчанку нашли спустя неделю
В центре Ростова-на-Дону толпа мужчин устроила массовую драку
Полузащитника ФК «Ростов» Алексея Ионова вызвали в сборную России