«Ростов-Арена» стала самым посещаемым стадионом седьмого тура РПЛ

СЕГОДНЯ 16:17 2019-08-27T16:17:52+03:00

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Встреча футбольного клуба «Ростов» с казанским «Рубином», которая завершилась со счетом 2:1, стала самой посещаемой в седьмом туре Российской премьер-лиги. «Ростов-Арену» посетили 35 тысяч зрителей.

Вторым по количеству болельщиков оказался стадион в Самаре. Игру между «Крыльями Советов» и «Спартаком» посмотрели 32,286 тысяч человек. А на «Краснодар-Арену», где хозяева поля принимали «Локомотив», пришли 31,230 тысяч человек.

Рекорд «Ростов Арены» в нынешнем сезоне – 35, 865 тысяч зрителей. Столько болельщиков собрал матч между «Ростовом» и «Спартаком», состоявшийся 20 июля.

Стоит отметить, что самой посещаемой встречей нынешнего сезона остается игра на «Санкт-Петербург Арене», состоявшаяся в начале августа. В тот день на поле играли «Зенит» и «Краснодар». Матч смотрели более 54 тысяч болельщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU