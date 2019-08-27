МЧС: чрезвычайная пожароопасность в Ростовской области сохранится до конца лета

СЕГОДНЯ 16:45 2019-08-27T16:45:49+03:00

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В большинстве районов Ростовской области чрезвычайная пожароопасность сохранится до конца августа, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Пятый класс пожароопасности продлится с 28 по 30 августа в юго-восточных и центральных районах. Повышенная угроза опасных возгораний установится в Советском и Боковском северо-восточных районах. Кроме того, пожароопасность прогнозируется в Красносулинском районе и в Приазовье: Октябрьском и Родионово-Несветайском районах.

В связи с повышенной опасностью дончанам стоит быть предельно острожными при обращении с огнем. Рекомендуется воздержаться от разведения костров и выжигания сухой растительности на природе.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций жителей Ростовской области просят звонить с мобильного по номеру 101 или 01, со стационарного телефона.

Нарушителям противопожарного режима грозит штраф, а в некоторых случаях – уголовное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU