МЧС: чрезвычайная пожароопасность в Ростовской области сохранится до конца лета
В большинстве районов Ростовской области чрезвычайная пожароопасность сохранится до конца августа, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Пятый класс пожароопасности продлится с 28 по 30 августа в юго-восточных и центральных районах. Повышенная угроза опасных возгораний установится в Советском и Боковском северо-восточных районах. Кроме того, пожароопасность прогнозируется в Красносулинском районе и в Приазовье: Октябрьском и Родионово-Несветайском районах.
В связи с повышенной опасностью дончанам стоит быть предельно острожными при обращении с огнем. Рекомендуется воздержаться от разведения костров и выжигания сухой растительности на природе.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций жителей Ростовской области просят звонить с мобильного по номеру 101 или 01, со стационарного телефона.
Нарушителям противопожарного режима грозит штраф, а в некоторых случаях – уголовное наказание.
ИСТОЧНИК KP.RU