2019-08-27T17:42:07+03:00
Общество

На проект реконструкции стадиона «Труд» и строительства Дворца спорта выделили почти 27 млн рублей

Работы завершатся в конце 2020 года
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Стадион "Труд". Фото с туристического портала tikhiidon.ruСтадион "Труд". Фото с туристического портала tikhiidon.ru
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В донской столице на улице Фрунзе, 4, рядом со стадионом «Труд», построят Дворец спорта. На изыскательские работы чиновники потратят 26, 9 млн рублей. Документ размещен на сайте госзакупок.

По информации документации, в новом Дворце спорта будет несколько беговых дорожек, секторы для прыжков и толкания ядра. На территории нового объекта оборудуют место для игр в минифутбол, баскетбол, волейбол, большой теннис и гандбол.

— Зрительских мест будет 1000, включая 50 vip-мест. Конструкцию трибун сделают телескопической, с возможностью перемещения по залу, — говорится в документах закупки.

Деньги выделят из областного бюджета. Инженерные изыскания специалисты должны выполнить до 20 декабря 2019 года, а саму документацию разработать и получить положительное заключение госэкспертизы до 31 октября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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