2019-08-27T18:04:38+03:00
Общество

В зоопарке Ростова-на-Дону появились на свет капибары

Малыши окружены заботой любящих родителей
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Мать старательно опекает детенышей. Фото: vk "Ростовский-на-Дону зоопарк"Мать старательно опекает детенышей. Фото: vk "Ростовский-на-Дону зоопарк"
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В зоопарке донской столицы прибавление.У капибар Эльвиры и Графа родилось два малыша.

Мать детенышей крайне ревностно и ответственно относится к ребятам и зачастую не пускает в вольер даже сотрудников зоопарка. Малыши окружены заботой любящих родителей. Зверьки живут в просторном современном вольере с тенистыми зонами отдыха, также у них есть небольшой бассейн и много зеленой травы, без которой животные не могут существовать.

- Капибары очень добродушные, общительные и ласковые животные. Глядя на них, невозможно не улыбаться, ведь их невозмутимый и забавный вид всегда поднимает настроение, - отметили в зоопарке Ростова-на-Дону.

Стоит отметить, что само слово «капибара» можно перевести с языка одного из индейских племен как «поедатель травы» или «хозяин трав».

ИСТОЧНИК KP.RU

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