2019-08-27T20:51:50+03:00
Общество

Крупный пожар под Ростовом тушат 85 человек

На площади около тысячи квадратных метров загорелся сухой камыш
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Угрозы распространения огня на населенные пункты нет.Фото: пресс-служба МЧС по Ростовской областиУгрозы распространения огня на населенные пункты нет.Фото: пресс-служба МЧС по Ростовской области
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Во вторник, 27 августа, произошел крупный ландшафтный пожар на северо-восточной окраине Батайска. На площади порядка тысячи квадратных метров загорелся сухой камыш.

- Сообщение о возгорании поступило примерно в 17:50. На место незамедлительно выехали специалисты. Сейчас на месте пожара работают восемьдесят пять человек и двадцать три единицы техники, из них от МЧС задействованы пятьдесят четыре человека и тринадцать единиц техники, - рассказали в пресс-службе МЧС по Ростовской области.

Возгорание произошло в труднодоступной местности. Фото: пресс-служба МЧС по Ростовской области

Возгорание произошло в труднодоступной местности. Фото: пресс-служба МЧС по Ростовской области

В ведомстве отмечают, что угрозы распространения огня на населенные пункты нет. Спасатели задействовали в тушении огня пожарный поезд. Работа по ликвидации возгорания осложняется тем, что пожар вспыхнул в труднодоступной местности.

На месте работает пожарный поезд. Фото: пресс-служба МЧС по Ростовской области

На месте работает пожарный поезд. Фото: пресс-служба МЧС по Ростовской области

В настоящее время работы по ликвидации крупного ландшафтного пожара на северо-восточной окраине Батайска продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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