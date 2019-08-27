В Ростовской области убийца закопал труп жертвы в мусоре на свалке
Жителя Ростовской области признали виновным в жестоком убийстве женщины, совершенном год назад, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По материалам дела, в августе 2018 года на свалке в Каменск-Шахтинском мужчина убил свою знакомую. Желая скрыть преступление, дончанин спрятал тело на помойке в мусорных пакетах.
— Площадь полигона, где произошло убийство, составляет более 740 тысяч квадратных метров. Большое скопление мусора и необратимые химические процессы в совокупности сделали невозможным обнаружение тела на месте преступления, — отметили в ведомстве.
Следователи смогли отыскать на месте преступления орудие убийства. Этого было достаточно, чтобы доказать вину обвиняемого.
Суд приговорил мужчину к 6,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU