2019-08-27T21:30:53+03:00
Общество

В Ростовской области убийца закопал труп жертвы в мусоре на свалке

Обвиняемый отправится в колонию на шесть лет
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Следователи не смогли отыскать труп. Фото: читатель "Комсомольская правда -Ростов"Следователи не смогли отыскать труп. Фото: читатель "Комсомольская правда -Ростов"
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Жителя Ростовской области признали виновным в жестоком убийстве женщины, совершенном год назад, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По материалам дела, в августе 2018 года на свалке в Каменск-Шахтинском мужчина убил свою знакомую. Желая скрыть преступление, дончанин спрятал тело на помойке в мусорных пакетах.

— Площадь полигона, где произошло убийство, составляет более 740 тысяч квадратных метров. Большое скопление мусора и необратимые химические процессы в совокупности сделали невозможным обнаружение тела на месте преступления, — отметили в ведомстве.

Следователи смогли отыскать на месте преступления орудие убийства. Этого было достаточно, чтобы доказать вину обвиняемого.

Суд приговорил мужчину к 6,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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