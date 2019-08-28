В Ростове-на-Дону молодая женщина украла из салона красоты инструменты на 70 тысяч рублей
В Ростове-на-Дону полицейские задержали 34-летнюю местную жительницу, которую подозревают в краже. Согласно официальной версии, она обокрала салон красоты.
- Девушка записалась на процедуры, воспользовавшись тем, что косметолог отвлеклась, украла из ее кабинета инструменты для маникюра и педикюра, - пояснили в ГУ МВД России по РО.
Женщину быстро вычислили, как оказалось, ранее она была судима. Сейчас в отношении нее возбудили новое уголовное дело. На время расследования с нее взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Напомним, в Красном Сулине полицейские раскрыли кражу из гаража, владелец которого обратился к ним за помощью. Мужчина долгое время не пользовался помещением, где хранил инструменты, а когда пришел, то схватился за голову. Неизвестные злоумышленники разобрали заднюю стенку гаража и вынесли все, что представляло ценность.
ИСТОЧНИК KP.RU