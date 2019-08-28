В Ростове-на-Дону молодая женщина украла из салона красоты инструменты на 70 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:41 2019-08-28T10:23:58+03:00

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В Ростове-на-Дону полицейские задержали 34-летнюю местную жительницу, которую подозревают в краже. Согласно официальной версии, она обокрала салон красоты.

- Девушка записалась на процедуры, воспользовавшись тем, что косметолог отвлеклась, украла из ее кабинета инструменты для маникюра и педикюра, - пояснили в ГУ МВД России по РО.

Женщину быстро вычислили, как оказалось, ранее она была судима. Сейчас в отношении нее возбудили новое уголовное дело. На время расследования с нее взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, в Красном Сулине полицейские раскрыли кражу из гаража, владелец которого обратился к ним за помощью. Мужчина долгое время не пользовался помещением, где хранил инструменты, а когда пришел, то схватился за голову. Неизвестные злоумышленники разобрали заднюю стенку гаража и вынесли все, что представляло ценность.

ИСТОЧНИК KP.RU