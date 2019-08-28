Ростовчанка принесла в исправительную колонию для заключенного вафли, посыпанные наркотиками

СЕГОДНЯ 11:22 2019-08-28T11:32:56+03:00

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В Ростове-на-Дону задержали местную жительницу, которой грозит уголовное дело за наркотики. Она принесла в колонию продукты для своего знакомого, оказавшемуся за решеткой, спрятав запрещенное вещество весьма хитрым способом.

- Сотрудниками при досмотре передачи обратили внимание на вафли, посыпанные белым порошкообразным веществом (предположительно наркотического содержания), - рассказали "КП-Ростов" в службе исполнения наказания донского региона. - Сладости были изъяты и переданы полицейским для принятия процессуального решения.

Напомним, ранее в следственном изоляторе Таганрога задержали посылку с иконой, в которой оказалось двойное дно. Внутри оклада лежали запрещенные предметы - мобильный телефон и зарядное устройство. Уже известно, что посылку отправила местная жительница, в отношении которой было возбуждено административное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU