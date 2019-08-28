2019-08-28T11:29:24+03:00
Общество

Как купить квартиру в новостройке? Расскажем подробности в рамках специального тура

В сентябре стартует новый «Тур по новостройкам Ростова»
Наталья ВЕСНИНА
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Как купить квартиру в новостройке? Расскажем подробности в рамках специального тураКак купить квартиру в новостройке? Расскажем подробности в рамках специального тураФото: Юлия ЛАНДЫШ
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Покупка квартиры в новостройке — очень длительный процесс, который начинается с изучения рекламных объявлений, выбора и проверки застройщика, уточнения всех деталей. Зачастую он затягивается на многие месяцы. Сократить это время поможет «Тур по новостройкам» от «Комсомольской правды».

Приглашаем Вас принять участие в проекте «Тур по новостройкам»!

22 сентября в воскресенье вас ждет экскурсия по новым жилым комплексам. Районы: Центр, Северный. Вы получите возможность посмотреть новые жилые комплексы и все подходящие варианты, сравнить различные квартиры, ощутить разницу между объектами и оценить их особенности. Также вы сможете узнать точные сроки ввода домов в эксплуатацию, пообщаться напрямую с менеджерами застройщиков, уточнить все детали будущего жилья, получить консультацию от представителей банка и выбрать оптимальное жилье.

И сделать это всего за один день!

Участие в туре абсолютно бесплатное!

Записаться на «Тур по новостройкам с Комсомолкой» можно по телефону редакции в Ростове-на-Дону (863) 333-24-22 (добавочный 1) по будням с 9 утра до 6 вечера.

ВНИМАНИЕ!!!

Регистрация проводится до 19 сентября до 16-00. Количество мест ограничено! Запомните или запишите: 333-24-22.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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