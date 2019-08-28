2019-08-28T12:07:20+03:00
Общество

В Ростовской области официально открыта новая четырехполосная магистраль к аэропорту «Платов

Расширение 12,5-километровой магистрали обошлось в 1,4 млрд рублей
Александр СТЕПАНОВ
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Новый участок рассчитан на скорость до 120 км/ч. Фото: Павел Сапрыкин/пресс-служба губернатора РО.Новый участок рассчитан на скорость до 120 км/ч. Фото: Павел Сапрыкин/пресс-служба губернатора РО.
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В среду, 28 августа, состоялось официальное открытие новой четырехполосной трассы к аэропорту «Платов», для чего пришлось проложить еще две полосы движения протяженностью в 12,5 км параллельно к тем двум, что были построены изначально, к открытию воздушной гавани.

- Это был второй, заключительный, этап строительства магистрали, на который мы потратили 1,4 млрд рублей, и он поставил точку в создании современной трассы к «Платову», - прокомментировал «КП» - Ростов-на-Дону» событие губернатор Василий Голубев, лично протестировавший новый участок за рулем автомобиля.

Создание трассы с тремя мостами и двумя путепроводами продлилось ровно год, стартовав буквально сразу после ЧМ-2018, и завершилось, к слову, на три месяца раньше изначально планировавшегося срока (это должно было случиться 15 ноября).

Губернатор Василий Голубев протестировал магистраль, проехавшись за рулем автомобиля. Фото: Александр СТЕПАНОВ

Губернатор Василий Голубев протестировал магистраль, проехавшись за рулем автомобиля.Фото: Александр СТЕПАНОВ

Впрочем, теперь предстоит замкнуть «кольцо» северного обхода Ростова-на-Дону – то есть протянуть еще один участок магистрали от того места, где вот эта трасса к «Платову», после развязки, упирается в существующую узкую дорогу, которая ведет, в одну сторону, к М-4 «Дон», в другую – в направлении М-21 (Ростов-Таганрог). Срок выполнения – 2022 год.

- Для этого необходимо сделать путепровод и развязку на пересечении с федеральной трассой на Таганрог, - отметил Голубев. - Идет подготовка полноценного проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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