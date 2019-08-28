2019-08-28T14:19:56+03:00
Общество

В Ростовской области безработный «заминировал» аэропорт Платов

Объяснить свой поступок мужчина не смог
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Спецслужбы не обнаружили в здании аэровокзала подозрительных предметов. Фото: vk "Платов"Спецслужбы не обнаружили в здании аэровокзала подозрительных предметов. Фото: vk "Платов"
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Донские правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в ложном сообщении о минировании аэропорта Платов, рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СКФО.

40-летний безработный житель Аксая, которого уже не раз привлекали к уголовной ответственности, в том числе за кражу и мошенничество, накануне вечером позвонил в справочную службу города Волгограда и сообщил о подозрительном предмете, находящемся в здании донского аэропорта Платов.

- Сотрудников аэропорта и пассажиров сразу же эвакуировали, но прибывшие на место спецслужбы во время проверки никаких подозрительных предметов в здании аэровокзала не обнаружили, - отметили в ведовстве.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Если причастность мужчины к преступлению докажут, то за этот необдуманный поступок ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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