Ростовский ученый разработал школьное пособие по астрономии для виртуальных космических путешествий

СЕГОДНЯ 15:25 2019-08-28T15:25:59+03:00

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Уже скоро во всех школах страны пройдут торжественные линейки, а школы распахнут свои двери для учеников. Ребятам предстоит узнать много нового. Облегчить этот процесс взялись ростовские ученые.

Сотрудник кафедры физики космоса ЮФУ, заведующий учебной обсерваторией Михаил Невский разработал и выпустил к началу нового учебного года, который стартует в 2019-м с понедельника, 2 сентября, пособие для старшеклассников по астрономии. Оно представляет собой систему заданий и рекомендаций по виртуальным астрономическим наблюдениям на мониторе стационарного компьютера или планшета, а то и вовсе – на широком экране в учебной аудитории.

Вопрос об обеспечении школ методиками для изучения космоса, напомним, остро встал пару лет назад – собственно, с момента возврата в школьную программу «Астрономии»: по учебной программе, курс предмета рассчитывается в среднем на один урок в неделю. И, соответственно, очень быстро появилось значительное число разнообразных материалов по общей астрономии - учебники, задачники и т.д.

Однако, при этом - и даже с учетом того, что в современных школах, конечно, стоят крутые компьютеры, очень мало материалов по применению в процессе обучения астрономического программного обеспечения.

- Есть даже программы-планетарии, имитирующие, скажем, возникновение и развитие Вселенной, демонстрирующие полеты в космос с облетом и осмотром планет Солнечной системы и прочее, - говорят специалисты. - Но вот как это все синхронизировать, применять – вот здесь проблема.

Так вот, пособие, созданное Невским, по идее, этот вопрос и решает: оно совпадает с главами стандартного учебника по астрономии и служит своеобразным его «сопровождением», подробно описывая, в частности, какие объекты можно показать – и как на сегодняшнем ночном небе в любом месте Земли, так и намного лет вперед или назад. С помощью этого «путеводителя» по специальной компьютерной программе-планетарию можно, скажем, произвести виртуальные путешествия по галактикам, вычисляя расстояния до космических объектов, их массы, «побывать» на Луне или Марсе и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU