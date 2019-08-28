2019-08-28T15:45:41+03:00
Общество

Стадиону «Труд» хотят присвоить имя знаменитого спортсмена из Ростовской области

Горожане могут проголосовать за понравившейся вариант
ДЕНИСОВ ПЕТР
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На стадионе может появиться аллея памяти выдающихся спортсменовНа стадионе может появиться аллея памяти выдающихся спортсменовФото: Евгений НЕСЫН
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Ростовчанам предложили присвоить стадиону "Труд" имя знаменитого спортсмена или проголосовать за создание аллеи с информационными табличками.

Сейчас на стадионе занимаются спортсмены училища олимпийского резерва, спортивных школ олимпийского резерва и проводятся легкоатлетические соревнования различного уровня.

Ростовский стадион «Труд» может получить имя чемпиона Олимпийских игр 1988 года в Сеуле в метании молота Сергея Литвинова, тренировавшегося на этом стадионе.С таким предложением выступили члены областной федерации легкой атлетики и представители других видов спорта, информирует правительство области.

Горожане могут выбрать и второй вариант – размещение информационных стендов на аллее, где будут перечислены все спортсмены, которые тренировались, выступали на стадионе «Труд» и прославили Ростовскую область.

Проголосовать за понравившийся вариант можно на сайте регионального минспорта до 1 октября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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