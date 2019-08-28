2019-08-28T16:15:26+03:00
Общество

В центре Ростова-на-Дону загорелась газовая труба

Труба находится под напряжением
ДЕНИСОВ ПЕТР
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В доме временно перекрыли газ. Фото: читатель "Комсомольской правды-Ростов"В доме временно перекрыли газ. Фото: читатель "Комсомольской правды-Ростов"
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В среду, 28 августа, в донской столице на улице Социалистической, 64 загорелась газовая труба.

- Возгорание произошло в результате попадания электрического напряжения на газопровод. Возможной причиной появления напряжения на газораспределительной сети может стать неисправная внутридомовая проводка, нарушение изоляции и непосредственное попадание газопровода под напряжение при соприкосновении с электрическими проводами. Угрозы для жителей возгорание не несет, - рассказали сотрудники городской аварийной службы.

Специалисты отмечают, что договор на техническое обслуживание газового оборудования многоквартирного дома со специализированной организацией не заключен.

Подача газа в квартиры будет восстановлена после того, как управляющая компания устранит на газопроводе электрический ток, а также оформит договоры на обслуживание общедомовых газопроводов, а жильцы дома заключат договоры на оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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