В центре Ростова-на-Дону загорелась газовая труба
В среду, 28 августа, в донской столице на улице Социалистической, 64 загорелась газовая труба.
- Возгорание произошло в результате попадания электрического напряжения на газопровод. Возможной причиной появления напряжения на газораспределительной сети может стать неисправная внутридомовая проводка, нарушение изоляции и непосредственное попадание газопровода под напряжение при соприкосновении с электрическими проводами. Угрозы для жителей возгорание не несет, - рассказали сотрудники городской аварийной службы.
Специалисты отмечают, что договор на техническое обслуживание газового оборудования многоквартирного дома со специализированной организацией не заключен.
Подача газа в квартиры будет восстановлена после того, как управляющая компания устранит на газопроводе электрический ток, а также оформит договоры на обслуживание общедомовых газопроводов, а жильцы дома заключат договоры на оборудование.
ИСТОЧНИК KP.RU