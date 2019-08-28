2019-08-28T17:00:50+03:00
Общество

В Ростовской области осудили 16-летнюю школьницу, которая убила новорожденного

Суд приговорил ее к ограничению свободы
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Девушку признали виновной в убийстве ребенкаДевушку признали виновной в убийстве ребенка
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Региональный следком распространил официальное сообщение о вынесении обвинительного приговора в отношении 16-летней школьницы из Волгодонска. Ее признали виновной в убийстве новорожденного. Как выяснилось во время расследования, девушка некоторое время скрывала от всех свою беременность, а потом решила избавиться от ребенка.

- Она была госпитализирована в больницу для обследования в связи с жалобами на общее болезненное состояние, - пояснила Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по РО. - Поздно ночью в туалетной комнате она родила ребенка. Малыша подсудимая завернула в пакет и спрятала, утром выбросила.

Почти сразу новорожденного нашли сотрудники больницы, но он уже не дышал. Приговор - ограничение свободы в течение года. У школьницы есть время, чтобы его обжаловать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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