Житель Ростовской области сэкономил на таможне 25 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 18:01 2019-08-28T18:12:16+03:00

На подозреваемого завели уголовные дела по трем статьям Фото: Ирина ПОТЕРЯ

Дончанин занимался вывозом угля и металлов за границу

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В донском регионе предприимчивый бизнесмен организовал незаконную схему вывоза угля и лома черных металлов из России в Грецию и Турцию. Мужчина переправлял ресурсы через ростовский порт, подавая в таможенные органы ложные сведения о стоимости товара.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина организовал несколько подставных фирм, где числились номинальные директора, которые не выполняли работу. Все действия предприниматель производил в одиночку.

- Подозреваемый пользовался цифровыми подписями на всех документах и занижал реальную стоимость ресурсов, указывал более низкий класс металлолома и неверные характеристики угля, - рассказали в Южной оперативной таможне.

Действия помогли мужчине сэкономить на таможенных сборах более 25 миллионов рублей.

На подозреваемого завели уголовные дела по трем статьям — вывоз за границу стратегически важных товаров и ресурсов, незаконное образование юрлица, а также уклонение от уплаты таможенных платежей.

ИСТОЧНИК KP.RU