2019-08-28T18:12:16+03:00
Общество

Житель Ростовской области сэкономил на таможне 25 миллионов рублей

Дончанин занимался вывозом угля и металлов за границу
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
На подозреваемого завели уголовные дела по трем статьямНа подозреваемого завели уголовные дела по трем статьямФото: Ирина ПОТЕРЯ
Изменить размер текста:

В донском регионе предприимчивый бизнесмен организовал незаконную схему вывоза угля и лома черных металлов из России в Грецию и Турцию. Мужчина переправлял ресурсы через ростовский порт, подавая в таможенные органы ложные сведения о стоимости товара.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина организовал несколько подставных фирм, где числились номинальные директора, которые не выполняли работу. Все действия предприниматель производил в одиночку.

- Подозреваемый пользовался цифровыми подписями на всех документах и занижал реальную стоимость ресурсов, указывал более низкий класс металлолома и неверные характеристики угля, - рассказали в Южной оперативной таможне.

Действия помогли мужчине сэкономить на таможенных сборах более 25 миллионов рублей.

На подозреваемого завели уголовные дела по трем статьям — вывоз за границу стратегически важных товаров и ресурсов, незаконное образование юрлица, а также уклонение от уплаты таможенных платежей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону мужчина напал на прохожую, которая возвращалась домой
В Таганроге домушник украл шатер и водонепроницаемый комбинезон, чтобы отправиться на рыбалку
В Ростовской области осудили 16-летнюю школьницу, которая убила новорожденного
Три игрока ФК "Ростов" получили вызовы в национальные сборные
В центре Ростова-на-Дону загорелась газовая труба
Стадиону «Труд» хотят присвоить имя знаменитого спортсмена из Ростовской области
Ростовский ученый разработал школьное пособие по астрономии для виртуальных космических путешествий
В Ростовской области безработный «заминировал» аэропорт Платов
В Ростовской области завершилось строительство новой четырехполосной магистрали к аэропорту "Платов"
Как купить квартиру в новостройке? Расскажем подробности в рамках специального тура
Ростовчанка принесла в исправительную колонию для заключенного вафли, посыпанные наркотиками
В Ростове-на-Дону молодая женщина украла из салона красоты инструменты на 70 тысяч рублей
В Ростове-на-Дону застройщик пойдет под суд за незаконное предпринимательство
В Ростовской области убийца закопал труп жертвы в мусоре на свалке
Крупный пожар под Ростовом тушат 85 человек
В зоопарке Ростова-на-Дону появились на свет капибары
На проект реконструкции стадиона «Труд» и строительства Дворца спорта выделили почти 27 млн рублей